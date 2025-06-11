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20:52, 11 июня 2025Ценности

44-летняя Алессандра Амбросио с обнаженными ягодицами прогулялась по пляжу

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала откровенные кадры с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,1 миллиона подписчиков.

44-летняя манекенщица посетила Лос-Кабос, Мексика. При этом ее запечатлели в белом бикини, обнажающем ягодицы. Знаменитость прогулялась по пляжу, показав фигуру с разных сторон.

Кроме того, Амбросио примерила голубое бикини с бюстгальтером пуш-ап, красное и зеленое облегающие платья и комплекты с топами-бандо и юбками.

Ранее в июне известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде в честь 60-летия.

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