44-летняя Алессандра Амбросио с обнаженными ягодицами прогулялась по пляжу

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала откровенные кадры с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,1 миллиона подписчиков.

44-летняя манекенщица посетила Лос-Кабос, Мексика. При этом ее запечатлели в белом бикини, обнажающем ягодицы. Знаменитость прогулялась по пляжу, показав фигуру с разных сторон.

Кроме того, Амбросио примерила голубое бикини с бюстгальтером пуш-ап, красное и зеленое облегающие платья и комплекты с топами-бандо и юбками.

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