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09:40, 11 июня 2025Ценности

Известная актриса снялась обнаженной в честь 60-летия

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elizabethhurleybeach

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде в честь 60-летия. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,1 миллиона подписчиков.

Знаменитость позировала на размещенном кадре, сидя полностью обнаженной в траве. При этом она распустила волосы, нанесла макияж в естественной цветовой гамме и надела цепочку с серебристым кулоном.

«С днем рождения меня! (...) Я влюблена и чувствую себя счастливой и благодарной за то, что у меня лучшие в мире друзья и семья», — указала в подписи звезда.

Ранее в июне 57-летняя американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико снялась в откровенном виде.

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