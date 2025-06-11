Известная актриса снялась обнаженной в честь 60-летия

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде в честь 60-летия. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,1 миллиона подписчиков.

Знаменитость позировала на размещенном кадре, сидя полностью обнаженной в траве. При этом она распустила волосы, нанесла макияж в естественной цветовой гамме и надела цепочку с серебристым кулоном.

«С днем рождения меня! (...) Я влюблена и чувствую себя счастливой и благодарной за то, что у меня лучшие в мире друзья и семья», — указала в подписи звезда.

Ранее в июне 57-летняя американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико снялась в откровенном виде.