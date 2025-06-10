57-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в прозрачных колготках

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» поделилась снимком, на котором предстала в прозрачных черных колготках и бюстгальтере с сияющими стразами. Она позировала, повернувшись к камере боком и опершись руками на стену. Внешний вид знаменитости дополнили яркий макияж и пышные локоны.

«Что-то отвлечет нас от сегодняшних новостей?» — подписала артистка публикацию.

Ранее сообщалось, что Донна Д'Эррико снялась в образе 29-летней давности. Актриса позировала перед камерой в красном слитном купальнике, в котором снималась в «Спасателях Малибу» в 1996 году.