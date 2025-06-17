Мужчина пожаловался спасателям на отказ в сексе и попал за решетку

В американском штате Флорида мужчина позвонил спасателям с жалобами, что ему отказали в сексе, хотя он его оплатил. Об этом сообщает Fox13.

В воскресенье, 8 июня, вскоре после полуночи, 21-летний Султан Альнофайе позвонил в службу 911 и пожаловался, что он заплатил сотруднице ночного клуба 300 долларов (23,6 тысячи рублей) за секс, но ему не оказали услугу. Кроме того, мужчина потребовал у диспетчера, чтобы за ним приехали и забрали его в тюрьму.

Сотрудники заведения заявили прибывшим на место полицейским, что Альнофайе попросил, чтобы ему выделили отдельную комнату. Там он собирался заняться сексом с одной из сотрудниц клуба. Когда ему отказали, он обратился в службу спасения.

В итоге мужчину арестовали за ложное обращение в экстренные службы. Полицейские установили, что Альфонайе был пьян. Его отпустили под залог, сумма не сообщается. Альфонайе — не гражданин США, он приехал из Саудовской Аравии.

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