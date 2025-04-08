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06:30, 8 апреля 2025Из жизни

Мужчина попросил проститутку вернуть ему деньги за секс и поплатился за это жизнью

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nathan Frandino / Reuters

В США секс-работница напала на клиента, который попросил вернуть деньги. Об этом пишет SF Gate.

12 ноября 2023 года 32-летнего Хамзe Валупупу нашла женщина, выгуливавшая собаку. Тело лежало на парковке с огнестрельным ранением головы. Поблизости были обнаружены отпечатки шин, испачканных в крови. После расследования обвинения были предъявлены 21-летней проститутке Лении Батлер.

Как выяснилось, Валупупу решил воспользоваться услугами Батлер. После обсуждения цены и просьбы сделать «все» Валупупу повез женщину через весь город. После остановки у банкомата мужчина продолжил движение, несмотря на просьбы Батлер остановиться. Он припарковался у Крисси Филд — обзорной точки, откуда открывается вид на мост Золотые ворота. Там Батлер занялась сексом с Валупупу, а затем сказала ему, что она трансгендер. Мужчина потребовал вернуть ему деньги, завязалась ссора, во время которой Батлер выстрелила в клиента из пистолета, который лежал в ее сумочке.

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Затем Батлер оттащила тело на парковку и отвезла машину Валупупу на Киска-роуд в Хантерс-Пойнт, где ее впоследствии и нашли. Она избавилась от вещей мужчины, протерла машину и отдала пистолет неназванному лицу. Неделю спустя агенты ФБР пришли с обыском в дом Батлер. Она пыталась сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа, однако была арестована в гараже соседа.

Батлер признали виновной в непредумышленном убийстве, ей грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что проститутка угнала машину заплатившего ей за секс полицейского. Женщина забрала его телефон, ключи и бумажник и ушла, пока он ждал ее в душе.

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