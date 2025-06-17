Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в ультракоротких шортах

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенных образах для бренда Cherrywood. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Так, в начале ролика 26-летняя манекенщица показала фигуру в костюме серого цвета, который состоял из облегающего лонгслива и ультракоротких шорт. Затем знаменитость примерила топ и белые прозрачные гольфы. Ее внешний вид дополнили серьги в виде черешен, легкий макияж с акцентом на розовые румяна и прическа с расслабленными локонами.

В мае Алеся Кафельникова опубликовала фото в наряде, который оголял ее тело. Тогда модель запечатлела себя в зеркало на камеру в прозрачном мини-платье с крупным вырезом и трусах с низкой посадкой.