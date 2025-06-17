Американская сторона отменила первую личную встречу лидеров Австралии и США

The Australian: Первая личная встреча лидеров Австралии и США отменена

Первая личная встреча премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе с президентом США Дональдом Трампом была отменена по инициативе американской стороны. Об этом сообщает The Australian со ссылкой на источник в канцелярии главы австралийского правительства.

По данным издания, встреча двух лидеров, которую планировалось провести на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде, была отменена из-за отъезда Трампа.

«С учетом [сложной] ситуации на Ближнем Востоке причины этого понятны (...) Канберра очень обеспокоена событиями в ближневосточном регионе», — сказал представитель канцелярии Альбанезе.

Как уточнили в The Australian, австралийский премьер останется в Канаде до завершения саммита и проведет встречи с лидерами стран, присутствующих на мероприятии.

Ранее Трамп заявил, что покинул саммит G7 не из-за необходимости урегулирования конфликта между Ираном и Израилем. По его словам, у нее есть цель гораздо серьезнее.

