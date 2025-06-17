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16:04, 17 июня 2025Бывший СССР

Американский наемник резко раскритиковал уровень командования ВСУ

Наемник О'Лири раскритиковал командование ВСУ за ошибки и высокий уровень потерь
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше людей из-за уровня собственного командования, чем из-за действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил американский наемник ВСУ, командир подразделения The Chosen Company («Рота избранных») Райан О'Лири в соцсети X.

«Как солдат с февраля 2022 года, я утверждаю, что мы потеряли больше людей из-за плохого руководства», — подчеркнул боец.

О'Лири раскритиковал командование ВСУ за ошибки и высокий уровень потерь, а также сравнил украинский офицерский корпус с замкнутой кастой. По словам наемника, командиры ВСУ предпочитают заботиться о собственном комфорте, а не о нормальных условиях жизни солдат. Он также добавил, что подобная система поощряет продвижение некомпетентных офицеров.

«Такая система кумовства оказывает прямое влияние на ситуацию на передовой», — резюмировал наемник.

Ранее немецкий наемник Филипп Лихс устроился завхозом в ВСУ и сбежал через неделю. По данным следствия, 12 сентября 2023 года гражданин Германии приехал на Украину и стал наемником в Интернациональном легионе.

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