Изменившего жене с Лерчек и Бьянкой рэпера заподозрили в романе с Дубцовой

Блогерша Айза заподозрила рэпера Natan и певицу Ирину Дубцову в романе

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), находится в романтических отношениях с певицей Ириной Дубцовой. Об этом популярная российская блогерша Айза-Лилуна Ай (Анохина) написала в Telegram-канале.

К такому выводу знаменитость пришла после просмотра одного из эпизодов шоу «Сокровища императора». «У меня полное ощущение, что Натан и Дубцова встречаются», — заподозрила она, добавив смеющийся эмодзи.

Ранее Natan раскритиковал позицию ведущей проекта Ольги Бузовой относительно Дубцовой. Рэпер опубликовал скриншоты заявления Бузовой, которая обвинила Дубцову в травле Даны Борисовой и намекнула на низкую самооценку артистки.