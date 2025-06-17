Боеспособность армий Ирана и Израиля сравнили

Военный эксперт Глазунов: Израиль не готов к затяжной войне

Армии Ирана и Израиля между собой сравнивать сложно, однако есть очевидные плюсы и минусы с той и с другой стороны, рассказал военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт указал, что среди неоспоримых плюсов израильской армии можно отметить современное оружие и большой опыт проведения различного рода боевых действий. Он отметил, что государство воюет с самого начала своего образования — с 1948 года и обладает отлично организованной военной разведкой.

У армии Ирана также имеется большой боевой опыт и наравне с Турцией она считается одной из самых боеспособных, рассказал Глазунов. Кроме того, Иран, давно применяет на поле боя беспилотники и баллистические ракеты, которых у него в достатке, добавил эксперт.

«Но у Израиля есть один минус. Израиль не готов и не выдержит затяжную войну. Если начнутся какие-то полноценные боевые действия, то Иран может продержаться дольше. А Израилю потребуется помощь США или каких-либо других союзников. Поэтому вот здесь сравнивать по боевой подготовке армии обеих стран я бы не стал», — считает собеседник «Ленты.ру».

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.