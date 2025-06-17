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16:09, 17 июня 2025Культура

Буйнов раскрыл отношение европейцев к русским

Певец Александр Буйнов заявил, что европейцев тянет к русским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Народный артист России Александр Буйнов раскрыл отношение европейцев к русским. Его слова передает Пятый канал.

По мнению исполнителя, за рубежом живут простые люди, которые ничего плохого про граждан России не думают. «Их тянет к нам», — заявил артист, приведя в пример свою знакомую, которая живет в Италии. Певец указал на то, что ее дети активно изучают русский язык.

Буйнов подчеркнул, что вся Европа «к нам хорошо относится». «А [европейская] политическая верхушка — гнилая», — заключил он.

Ранее Александр Буйнов рассказал о судьбе некоторых уехавших из России артистов. Он заявил, что музыканты, которые много лет назад решили эмигрировать, так и не нашли себя.

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