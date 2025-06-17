Бывший мэр российского города получил машину за 9,5 миллиона рублей и срок в колонии

На Урале суд приговорил бывшего мэра Дегтярска Пильникова к 10 годам за взятку

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего главу городского округа Дегтярск Вадима Пильникова к 10 годам лишения свободы за крупную взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Он признан виновным по частям 5, 6 статьи 290 УК РФ («Получение главой органа местного самоуправления лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, общее покровительство и попустительство по службе, в крупном и особо крупном размерах»). Свою вину он признал. Бывший мэр будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на семь лет.

Как установил суд, в период с марта по октябрь 2023 года и в апреле 2024 года Пильников, будучи мэром Дегтярска, получил от одного из замглавы администрации города более 890 тысяч рублей в качестве взятки и автомобиль марки Audi Q6 стоимостью 9,5 миллиона рублей. За это он должен был обеспечить замглавы администрации общее покровительство и попустительство по службе, а также сокрыть то, что тот управляет коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запретам. Отмечается, что суд конфисковал иномарку в доход государства.

Кроме того, в период с сентября 2020 года по декабрь 2024-го фигурант получил от учредителя ООО «Жилые кварталы» 4,4 миллиона рублей. Он получал деньги как лично, так и через посредника, которым выступил замглавы администрации городского округа Солдатова. Эти деньги предназначались за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ России задержали бывшего первого вице-мэра города Щучье Сергея Белова за то, что он раздавал муниципальные квартиры сотрудникам городской администрации.