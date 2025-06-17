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10:04, 17 июня 2025Силовые структуры

Бывший российский чиновник раздавал квартиры сотрудникам администрации и поплатился

В Москве ФСБ поймала бывшего первого вице-мэра Щучье Белова за раздачу 7 квартир
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ России задержали бывшего первого вице-мэра города Щучье Сергея Белова за то, что он раздавал муниципальные квартиры сотрудникам городской администрации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Белов подозревается по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Решением суда он заключен под стражу.

По данным следствия, в 2020 году Белов исполнял обязанности мэра города и незаконно передал сотрудникам администрации семь муниципальных квартир, предназначенных для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. Таким образом, он нарушил порядок очередности и передал помещения по договорам социального найма госслужащим, которые не состояли на учете. Сумма причиненного бюджету ущерба составила более 17 миллионов рублей.

По информации правоохранителей, фигурант связан с уголовным делом бывшего градоначальника Щучьего Юрия Дорошенко, который также передал сотрудникам администрации восемь муниципальных квартир. Тогда он причинил ущерб в размере более 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Кургане суд оставил под арестом бывшего мэра администрации города Щучье Юрия Дорошенко по делу о превышении полномочий.

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