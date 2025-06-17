Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке

Агроном Терентьев: Избавиться от огуречных клопов на даче поможет настой табака

Огуречный клоп — вредитель, который поражает не только листья одноименного растения, но и другие полезные культуры на даче (в том числе помидоры и баклажаны). Способы избавиться от всеядных насекомых на участке назвал россиянам агроном Денис Терентьев.

Для начала специалист посоветовал хорошо прополоть грядки и обеспечить растениям нормальные условия роста — регулярно поливать, вносить удобрения и рыхлить почву. Среди народных средств самым эффективным Терентьев назвал настои табака, ромашки или чеснока.

Среди готовых препаратов агроном перечислил «Актофит», «Актарофит», «Битоксибациллин» и другие аналоги. К химической обработке специалист призвал прибегать лишь в крайнем случае и использовать ее осторожно. Так, опрыскивание лучше проводить утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов листьев.

Ранее россиян призвали собирать дождевую воду на даче, чтобы сэкономить средства и снизить нагрузку на колодцы и скважины.