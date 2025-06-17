Россиян призвали собирать дождевую воду на даче

Депутат Чаплин: Сбор дождевой воды на даче поможет сэкономить средства

Сбор дождевой воды на даче поможет сэкономить средства, а также снизит нагрузку на колодцы и скважины. Поливать грядки накопленными осадками призвал россиян депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

«Сбор и использование дождевой воды не только экологически оправданы, но и экономически выгодны, особенно в условиях роста тарифов на водоснабжение», — подчеркнул парламентарий.

Чаплин посоветовал использовать специальные системы сбора воды. Для этого можно поставить бочку или резервуар с фильтром под водосток. Накопленную жидкость можно использовать для полива растений, мытья дорожек или других хозяйственных нужд.

При этом депутат предупредил, что употреблять в пищу дождевую воду нельзя без предварительной очистки, а сами емкости необходимо защитить от попадания в них мусора и насекомых. «Простая сетка на бочке или крышка решают многие проблемы. Важно подходить к вопросу разумно и системно», — заключил Чаплин.

Ранее дачников призвали залить грядки раствором из молока с йодом. По словам специалистов, это мягкое средство поможет избавиться от тли на растениях.