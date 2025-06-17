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02:00, 17 июня 2025Экономика

В России рассказали об условиях ухода Danоne из страны

Health & Nutrition: У компании Danone нет опциона на выкуп активов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Heiko Becker / dpa / Global Look Press

У французской компании Danone нет опциона на выкуп активов, «Даниссимо» она передала российской Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия»). Об условиях ухода компании из России рассказал глава ее совета директоров Руслан Алисултанов в интервью РБК.

Переговоры по данному вопросу он назвал «одним из напряженных периодов в жизни». По его словам, переговоры начались дистанционно и были долгими. Однако договоренности были достигнуты. «Мы очень легко нашли общий язык с французами, во многом это позволило достичь таких результатов в переговорах», — отметил глава совета директоров H&N.

Собеседник издания добавил, что процесс трансформации компании еще продолжается. При этом Алисултанов подчеркнул, что «главное уже сделали — прошли переходный период».

Российская компания H&N считается самым большим молочным холдингом в стране.

Ранее Руслан Алисултанов отметил, что Danone не сможет вернуться в Россию из-за утраты контроля над бизнесом в стране.

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