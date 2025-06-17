Деми Ловато высмеяла Ким Кардашьян в момент потери бриллиантовой серьги в океане

Певица Деми Ловато повторила момент с потерянной Ким Кардашьян серьгой в океане

Певица Деми Ловато повторила культовый момент с потерянной в океане бриллиантовой серьгой из шестого сезона реалити-шоу «Семейство Кардашьян», высмеяв телезвезду Ким Кардашьян. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика поп-исполнительница была запечатлена плавающей в воде. На ней раздельный купальник черного цвета и солнцезащитные очки. «Моя сережка пропала! О, Боже, я сейчас заплачу! О, Боже, моя сережка», — процитировала Ловато слова Кардашьян из упомянутого выпуска.

Поле этого артистка вышла из воды и вновь спародировала предпринимательницу: «Моя бриллиантовая сережка упала в океан, и ее больше нет». Муж Ловато, певец Джордан Лютес, в свою очередь, прокомментировал ее слова: «Ким, есть люди, которые умирают».

В марте сообщалось, что Ким Кардашьян потеряла бриллиант на свадьбе наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани.

