Доктор Мясников отравился

Врач Александр Мясников пожаловался на пищевое отравление

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на пищевое отравление. Выпуск передачи, в котором доктор рассказал о недуге, доступен на платформе «Смотрим».

Объявляя одну из рубрик программы, которая была посвящена летним супам, Мясников посетовал, что не сможет их попробовать. «Мы сегодня готовим свекольник. У меня, к сожалению, пищевое отравление. Я не могу с таким энтузиазмом участвовать в этой программе. Понимаете, как мне, в общем-то, обидно», — высказался врач.

Доктор рассказал, что давно запланировал эту кулинарную рубрику и с нетерпением ее ждал. Однако перед съемками Мясникова начало тошнить, так как, по словам врача, накануне он съел «что-то не то».

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что отравился беляшом. Он признался, что впервые за 30 лет его тошнило.