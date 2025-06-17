Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 назвали пощечиной Зеленскому и Макрону

Политолог Трухачев: Саммит в Канаде обнажил разногласия между Трампом и G7

Проходящий в Канаде саммит «Большой семерки» (G7) подсветил существующие между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами группы разногласия. Об этом заявил политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой «Взгляд».

Одно из них связано с вопросом санкций против России, уточнил эксперт. По его словам, если бы Трамп поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, то потерял бы лицо. «Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», — заявил Трухачев.

Именно поэтому, как считает эксперт, американский лидер досрочно покинул саммит в Канаде. Этот жест стал пощечиной сразу двум иностранным лидерам, отметил политолог.

«Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде — пусть и ментальную — от американского коллеги», — указал Трухачев.

Вторая ментальная пощечина от Трампа, по словам политолога, досталась президенту Украины Владимиру Зеленскому, который планировал встретиться с американским лидером в Канаде, но не смог из-за его отъезда. Трухачев допустил, что так Трамп продемонстрировал свое отношение к украинскому коллеге.

Ранее стало известно, что Трамп покинул саммит G7, который проходит в курортном районе Кананаскис в Канаде. Встреча началась 15 июня и продлится до 17 июня. Он подчеркнул, что его возвращение не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».