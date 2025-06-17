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13:17, 17 июня 2025Из жизни

Два альпиниста пережили удар молнии

В США вертолет спас с горы двух мужчин, переживших удар молнии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sean Xu / Shutterstock / Fotodom

В штате Колорадо, США, вертолет поднялся на рекордную высоту, чтобы спасти двух альпинистов. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчины, чьи имена не разглашаются, приехали в горы из штата Нью-Йорк. Впервые спасатели узнали о них около пяти часов вечера 12 июня. Мужчины обратились за помощью, после того как сбились с маршрута. «Не похоже, что у них был огромный опыт восхождений», — отметил один из спасателей.

Ньюйоркцам показали верный путь, и вскоре они добрались до вершины. Однако уже через несколько минут один из них снова позвонил спасателям. Он заявил, что они пережили удар молнии и теперь его друг находится в критическом состоянии.

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Спасательному вертолету пришлось подняться на высоту около четырех тысяч метров, чтобы забрать человека без сознания. Отмечается, что это рекордная вертолетная операция штата с точки зрения высоты.

Около полуночи вертолет вернулся за вторым альпинистом. Его почти сразу выписали из больницы, в то время как его друга госпитализировали в ожоговое отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Таиланде молния ударила в двух рыбаков, когда они строили плот. Свидетелем произошедшего стала жена одного из мужчин, которая ждала их на берегу.

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