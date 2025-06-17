Экс-президент одной страны испугался начала нового конфликта после ударов по Ирану

Викрамасингхе: Конфликт с Ираном может обострить ситуацию в исламском мире

Начавшийся 13 июня конфликт Ирана и Израиля может обострить ситуацию в исламском мире, который возмущен действиями Тель-Авива. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил экс-президент Шри-Ланки, основатель аналитического Центра «Геополитический картограф» Ранил Викрамасингхе на полях сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Меня беспокоит то, что происходит в мусульманском мире. Сектор Газа уже стал большой проблемой в нашем регионе, и ситуация только усугубляется, становится сложнее. Особенно для правительств стран с мусульманским большинством, мы можем видеть ситуацию, которая совсем не хороша», — отметил бывший глава государства.

При этом Викрамасингхе исключил мысль о том, что обострение ситуации между Ираном и Израилем может повлиять на ситуацию на Украине или потенциальное начало конфликта на Тайване. Он указал, что эти сюжеты проходят в других регионах и не связаны с противостоянием на Ближнем Востоке.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что соседи Ирана боятся втягивания в конфликт с Израилем и обеспокоены резкой эскалацией ситуации во всем регионе Ближнего Востока. Они также выразили осторожный оптимизм вокруг уничтожения ядерной инфраструктуры Исламской Республики, опасаясь возможных последствий в будущем.