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12:36, 17 июня 2025Экономика

Электромобили получили в России приоритет при госзакупках

Электромобилям и машинам на газе дали в России приоритет при госзакупках
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Правительство России установило приоритет электрокаров и техники, работающей на газомоторном топливе, перед автомобилями на бензине и дизельном топливе при госзакупках. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что в целях улучшения экологии и поддержки отечественных предприятий, производящих экологичный транспорт, были изменены правила, определяющие, какие товары и с какими характеристиками могут приобретать госзаказчики.

Машины, работающие на традиционном топливе, теперь в рамках соответствующих процедур будет разрешено покупать только в случае невозможности закупки получивших приоритет электромобилей и газовых авто. Например, говорится в материалах, это станет возможным в связи с отсутствием газозаправочной и зарядной инфраструктуры на планируемой территории эксплуатации.

Ранее сообщалось, что с 2025 года госзакупки иностранных электромобилей, согласно подготовленному Минпромторгом проекту постановления правительства, станут в России невозможны.

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