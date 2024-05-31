Госзакупки иностранных электромобилей задумали запретить

В России предложили запретить госзакупки иностранных электромобилей с 2025 года

В России задумали запретить госзакупки иностранных транспортных средств с электродвигателем, сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства.

Речь идет о включении с 2025 года в регламент доступа к государственным закупкам электромобилей, а также электрических автобусов различных классов с установлением стопроцентного минимума для приобретения соответствующей указанной техники.

Запрет на госзакупки ряда иностранных промышленных товаров, в перечень которых вошли легковые и грузовые автомобили, вступил в силу в России с 1 июля 2020 года. Как следует из решения кабмина, он не применяется при отсутствии производства товара на территории России.

Ранее СМИ сообщили о стартовавших в РФ продажах первого электромобиля китайского производителя Xiaomi. Глава Xiaomi заявлял о планах выпустить на рынки 100 тысяч таких автомобилей в текущем году.