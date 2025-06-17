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02:46, 17 июня 2025Путешествия

Европейская страна усложнила пересадку россиянам

Россиянам с 12 июля нужна будет транзитная виза для поездок через Испанию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Испания отменила для россиян безвизовый транзит в международных аэропортах на территории страны. Об этом предупредило консульство Испании в Москве.

С 12 июля гражданам России потребуется транзитная виза. «С этой даты все владельцы российских обычных паспортов, желающие осуществить транзит через аэропорты Испании, должны иметь действующую аэропортовую транзитную визу (TAP)», — говорится в сообщении.

В случае, если стыковка рейсов предполагает смену аэропорта и требует прохождения пограничного контроля, россиянам необходимо будет подать заявление на получение шенгенской визы.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала «Ленте.ру» страны Европы с самым простым оформлением шенгена. По ее словам, гражданам РФ в 2025 году проще и быстрее оформить шенгенскую визу в Италию, Испанию и Грецию. Она отметила, что процент отказа при оформлении визы в Италию, Грецию и Испанию меньше одного процента.

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