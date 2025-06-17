Губернатор раскрыл подробности о попытках атак ВСУ на Тульскую область

Тульский губернатор Миляев: При перехвате дронов ВСУ никто не пострадал

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«По предварительным данным повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — раскрыл подробности губернатор.

Он обратился к жителям Тульской области и напомнил, что опасности атаки летательных аппаратов в регионе до сих пор сохраняется. На этом фоне он призвал жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности и предосторожности.

По данным Минобороны, в ночь на 17 июня силы ПВО за ночь сбили 147 летательных аппаратов. Помимо Тульской области, под удар попали Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская, Тверская, Брянская, Орловская и Липецкая области, а также Московский регион.