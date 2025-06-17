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07:14, 17 июня 2025Россия

Украина выпустила почти 150 беспилотников за ночь по 10 регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 147 беспилотников ВСУ над 10 регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 17 июня, выпустили по десяти регионам России почти 150 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 147 беспилотников ВСУ силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в период с 23:30 16 июня до 7:00 17 июня по московскому времени.

Летательные аппараты, как уточнили в оборонном ведомстве, перехватили в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях, а также над Московским регионом. Данных о том, сколько конкретно дронов сбили в каждом регионе, в оборонном ведомстве не привели.

Число сбитых дронов с вечера 16 июня над Россией таким образом достигло 198. Вечером силы ПВО, как сообщали в Минобороны, уничтожили 51 дрон над Белгородской областью. О пострадавших и последствиях данных не приводилось

ЖЗЛ
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