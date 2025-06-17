Над российским регионом уничтожили более полусотни беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более полусотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.
Уточняется, что 16 июня над российским регионом в период с 20:00 по 23:30 по московскому времени уничтожен 51 беспилотник ВСУ.
Ранее российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В Минобороны объяснили, что системы ПВО сбили украинский БПЛА около 10:00 по московскому времени. Каких-либо других подробностей о боестолкновении в оборонном ведомстве не привели.
До этого очевидцы сняли на видео момент уничтожения украинского дрона над Орлом. На записи слышно гудение беспилотника, потом происходит яркая вспышка и взрыв. Местные жители слышали как минимум 13 взрывов