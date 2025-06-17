Над российским регионом уничтожили более полусотни беспилотников

Минобороны: Над территорией Белгородской области уничтожен 51 БПЛА ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более полусотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что 16 июня над российским регионом в период с 20:00 по 23:30 по московскому времени уничтожен 51 беспилотник ВСУ.

Ранее российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В Минобороны объяснили, что системы ПВО сбили украинский БПЛА около 10:00 по московскому времени. Каких-либо других подробностей о боестолкновении в оборонном ведомстве не привели.

До этого очевидцы сняли на видео момент уничтожения украинского дрона над Орлом. На записи слышно гудение беспилотника, потом происходит яркая вспышка и взрыв. Местные жители слышали как минимум 13 взрывов