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00:20, 17 июня 2025Россия

Над российским регионом уничтожили более полусотни беспилотников

Минобороны: Над территорией Белгородской области уничтожен 51 БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более полусотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что 16 июня над российским регионом в период с 20:00 по 23:30 по московскому времени уничтожен 51 беспилотник ВСУ.

Ранее российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В Минобороны объяснили, что системы ПВО сбили украинский БПЛА около 10:00 по московскому времени. Каких-либо других подробностей о боестолкновении в оборонном ведомстве не привели.

До этого очевидцы сняли на видео момент уничтожения украинского дрона над Орлом. На записи слышно гудение беспилотника, потом происходит яркая вспышка и взрыв. Местные жители слышали как минимум 13 взрывов

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