Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на российский регион

Минобороны России: Системы ПВО отразили атаку ВСУ на Курскую область

Российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В министерстве объяснили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) около 10:00 по московскому времени.

Каких-либо других подробностей о боестолкновении в оборонном ведомстве не привели.

Украинские войска в ночь на 16 июня попытались атаковать два российских региона. Системы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ, из которых 11 — над территорией Орловской области, еще один — над Воронежской.

Ранее очевидцы сняли на видео момент уничтожения украинского дрона над Орлом. На записи слышно гудение беспилотника, потом происходит яркая вспышка и взрыв. Местные жители слышали как минимум 13 взрывов.