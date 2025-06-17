Губернатор раскрыл подробности перехвата четырех десятков дронов ВСУ над регионом России

Брянский губернатор Богомаз: При перехвате 43 дронов ВСУ никто не пострадал

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область с помощью четырех десятков беспилотников никто не пострадал. Подробности о перехвате дронов привел губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 43 вражеских БПЛА самолетного типа», — написал губернатор.

По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

По данным Минобороны, в ночь на 17 июня силы ПВО за ночь сбили 147 летательных аппаратов. Помимо Брянской области, под удар попали Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская, Тверская, Липецкая, Орловская и Тульская области, а также Московский регион.