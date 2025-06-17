Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 17 июня 2025Россия

В Калужской области из-за беспилотника ВСУ оказалась повреждена школа

Губернатор Шапша: В Людиновском районе повреждена школа из-за попытки атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Калужской области из-за попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась частично повреждена школа. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«На территории Людиновского района в районе 6 утра уничтожен 1 БПЛА. Осколками уничтоженного БПЛА незначительно поврежден фасад школы. На территории школы в это время находился только сторож. Пострадавших нет», — сообщил Шапша.

Обломки беспилотника также упали в Козельском районе, где не зафиксировали повреждений инфраструктуры и пострадавших. Еще один летательный аппарат сбили над Хвастовичским районом, где работают сотрудники оперативных служб.

По данным Минобороны, в ночь на 17 июня силы ПВО за ночь сбили 147 летательных аппаратов. Помимо Калужской области, под удар попали Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская, Тульская, Тверская, Брянская, Орловская и Липецкая области, а также Московский регион.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Артемий Лебедев развеял миф о Северной Корее

    В Калужской области из-за беспилотника ВСУ оказалась повреждена школа

    Пассажирский самолет экстренно сел в Индии из-за угрозы взрыва

    Россиянка избила младенца в магазине и попала на видео

    Озвучена стоимость российского «Окулуса»

    Внесение Земфиры и Хаматовой в базу «Миротворца» объяснили

    Российский министр заявил о фактически заградительном для экспортеров курсе рубля

    Иран заявил об атаке на Израиль новым оружием

    Спутница Брэда Питта появилась на премьере фильма в оголяющем тело топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости