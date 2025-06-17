В Калужской области из-за беспилотника ВСУ оказалась повреждена школа

Губернатор Шапша: В Людиновском районе повреждена школа из-за попытки атаки ВСУ

В Калужской области из-за попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась частично повреждена школа. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«На территории Людиновского района в районе 6 утра уничтожен 1 БПЛА. Осколками уничтоженного БПЛА незначительно поврежден фасад школы. На территории школы в это время находился только сторож. Пострадавших нет», — сообщил Шапша.

Обломки беспилотника также упали в Козельском районе, где не зафиксировали повреждений инфраструктуры и пострадавших. Еще один летательный аппарат сбили над Хвастовичским районом, где работают сотрудники оперативных служб.

По данным Минобороны, в ночь на 17 июня силы ПВО за ночь сбили 147 летательных аппаратов. Помимо Калужской области, под удар попали Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская, Тульская, Тверская, Брянская, Орловская и Липецкая области, а также Московский регион.