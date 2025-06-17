Хинштейн прокомментировал гибель курского чиновника при ударе ВСУ

Хинштейн выразил соболезнования в связи с гибелью курского чиновника Гаркавенко

Врио главы Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с гибелью главы Гончаровского сельсовета Суджанского района Александра Гаркавенко. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В Белгородской области в результате вражеской атаки ВСУ погиб наш земляк — глава Гончаровского сельсовета Суджанского района Александр Гаркавенко», — написал он.

Хинштейн пообещал оказать семье попавшего под удар чиновника всю необходимую помощь.

О том, что Гаркавенко погиб при атаке украинского дрона ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль около села Борисполье.