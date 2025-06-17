Курский чиновник погиб при ударе украинского БПЛА в Белгородской области

Глава поселения Курской области погиб при ударе БПЛА в Белгородской области

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб в Белгородской области при ударе украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль около села Борисполье.

«В результате очередной вражеской атаки ВСУ погиб Гаркавенко Александр Николаевич — глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области», — написал он. Гладков также принес соболезнования родным и близким чиновника.

В этот же день стало известно, что беспилотники ВСУ массово атаковали Белгородскую область. Под удар попали села Старовщина, Муром, Волчья Александровка, хутор Церковный, поселок Октябрьский, а также города Шебекино и Грайворон.