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18:58, 17 июня 2025Россия

Украинские беспилотники массово атаковали российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированной атаке украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в хуторе Церковный беспилотник нанес удар по сельхозпредприятию — в одном из корпусов пробита кровля. В поселке Октябрьский от детонации дрона о землю поврежден забор частного домовладения», — написал он.

Помимо того, ударам подверглись села Старовщина, Муром, Волчья Александровка, а также города Грайворон и Шебекино. В последнем, по словам Гладкова, повреждения получили пять легковых автомобилей и два частных дома.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории Людиновского района осколки уничтоженного беспилотника повредили школу. На территории учебного учреждения находился сторож, отметил глава области.

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