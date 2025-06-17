Украинские беспилотники массово атаковали российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированной атаке украинских БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в хуторе Церковный беспилотник нанес удар по сельхозпредприятию — в одном из корпусов пробита кровля. В поселке Октябрьский от детонации дрона о землю поврежден забор частного домовладения», — написал он.

Помимо того, ударам подверглись села Старовщина, Муром, Волчья Александровка, а также города Грайворон и Шебекино. В последнем, по словам Гладкова, повреждения получили пять легковых автомобилей и два частных дома.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории Людиновского района осколки уничтоженного беспилотника повредили школу. На территории учебного учреждения находился сторож, отметил глава области.