Залы обогащения урана в Иране пострадали при ударах Израиля

МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружило следы попаданий ударов Израиля по подземным залам обогащения урана в Натанзе. Об этом говорится в заявлении агентства в соцсети X.

«На ​​основе непрерывного анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак, МАГАТЭ выявило дополнительные элементы, указывающие на прямое воздействие на подземные залы обогащения урана в Натанзе», — говорится в сообщении.

При этом агентство отмечает, что на предприятиях в Исфахане и Фордо никаких изменений не зафиксировано.

Ранее иранский посол в России Казем Джалали предупредил, что ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне. По его словам, действия Израиля — навязанная иранскому народу война, которая является «нападением на прошлое, настоящее и будущее каждого иранца».