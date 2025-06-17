Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 17 июня 2025Мир

Иран пообещал заставить Израиль пожалеть

Посол Джалали: Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Baz Ratner / AP

Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне. Об этом пообещал иранский посол в России Казем Джалали, сообщает РИА Новости.

«Разумный, мощный и законный ответ Ирана заставит агрессора и врага пожалеть об этом злодейском акте», — сказал дипломат.

По его словам, действия Израиля — навязанная иранскому народу война, которая является нападением на прошлое, настоящее и будущее каждого иранца.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что Иран нанес удар по штаб-квартире израильской службы внешней разведки МОССАД. Отмечается, что КСИР, несмотря на наличие у Израиля передовых систем обороны, в ходе операции нанесли удар по центру военной разведки армии АМАН и «центру планирования террористических операций сионистского режима» в Тель-Авиве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три танкера горят в Оманском заливе у берегов Ирана. Там проходит критически важный маршрут для перевозки нефти

    КНДР направит саперов и строителей для восстановления Курской области

    Зеленский пригрозил ответить на массированный российский удар по Украине

    Российской студентке-террористке назначили медицинское наказание

    Лавров обратился с призывом к мировому сообществу

    Редкий горизонтальный смерч образовался над Черным морем и попал на видео

    Семья Трампа выпустит золотой телефон

    Россия разбомбила склад дронов после оплошной публикации украинского волонтера

    В ЛДПР вспыхнул крупный скандал из-за «использованных и выброшенных» членов

    Кремль прокомментировал возможные сроки новых переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости