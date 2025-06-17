Иран пообещал заставить Израиль пожалеть

Посол Джалали: Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне

Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне. Об этом пообещал иранский посол в России Казем Джалали, сообщает РИА Новости.

«Разумный, мощный и законный ответ Ирана заставит агрессора и врага пожалеть об этом злодейском акте», — сказал дипломат.

По его словам, действия Израиля — навязанная иранскому народу война, которая является нападением на прошлое, настоящее и будущее каждого иранца.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что Иран нанес удар по штаб-квартире израильской службы внешней разведки МОССАД. Отмечается, что КСИР, несмотря на наличие у Израиля передовых систем обороны, в ходе операции нанесли удар по центру военной разведки армии АМАН и «центру планирования террористических операций сионистского режима» в Тель-Авиве.