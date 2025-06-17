Иран подтвердил удар по штаб-квартире МОССАДа

КСИР подтвердил, что Иран нанес удар по штаб-квартире МОССАДа

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что Иран нанес удар по штаб-квартире израильской службы внешней разведки МОССАД. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Сегодня утром ВКС КСИР, несмотря на наличие [у Израиля] передовых систем обороны, в ходе операции нанесли удар по центру военной разведки армии сионистского режима АМАН и центру планирования террористических операций сионистского режима — МОССАДу — в Тель-Авиве», — утверждается в публикации.

По данным КСИР, здание МОССАДа в настоящее время «в огне».

Ранее иранская газета Etemad сообщила, что Иран атаковал штаб-квартиру израильской службы внешней разведки.