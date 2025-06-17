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11:22, 17 июня 2025Мир

Иран атаковал здание МОССАДа

Иран ударил по штаб-квартире МОССАДа, появилось видео последствий
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Иран атаковал здание израильской службы внешней разведки МОССАД. Об этом сообщает иранская газета Etemad.

«Здание МОССАДа в Герцлии подверглось ракетному удару», — передает издание.

Ранее командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил (ВС) Ирана Каюмарс Хейдари заявил, что Тегеран атаковал города Тель-Авив и Хайфа, а также другие военные объекты Израиля при помощи «нового оружия» и сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром 17 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом запуске ракет из Ирана, после чего появились сообщения о взрывах в Тель-Авиве. Жителям разослали сообщения с просьбой находиться в убежищах до дальнейшего уведомления.

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