Иран атаковал здание МОССАДа

Иран ударил по штаб-квартире МОССАДа, появилось видео последствий

Иран атаковал здание израильской службы внешней разведки МОССАД. Об этом сообщает иранская газета Etemad.

«Здание МОССАДа в Герцлии подверглось ракетному удару», — передает издание.

Ранее командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил (ВС) Ирана Каюмарс Хейдари заявил, что Тегеран атаковал города Тель-Авив и Хайфа, а также другие военные объекты Израиля при помощи «нового оружия» и сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром 17 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом запуске ракет из Ирана, после чего появились сообщения о взрывах в Тель-Авиве. Жителям разослали сообщения с просьбой находиться в убежищах до дальнейшего уведомления.