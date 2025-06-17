Армия обороны Израиля сообщила о новом запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля заявила о новом запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом запуске ракет из Ирана. Заявление было опубликовано в Telegram-канале израильской армии.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты. Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — указывается в публикации.

Ранее стало известно, что Иран нанес удар крылатыми ракетами по израильской авиабазе Неватим. Утверждается, что иранские вооруженные силы также ударили по пустыне Негев, на чьей территории расположены военные и исследовательские базы Израиля.

До этого агентство Tasnim сообщило, что в Израиле «не останется безопасного места» в случае ударов по жилой застройке на территории Ирана.

