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05:50, 17 июня 2025Мир

Армия обороны Израиля сообщила о новом запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля заявила о новом запуске ракет из Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом запуске ракет из Ирана. Заявление было опубликовано в Telegram-канале израильской армии.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты. Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — указывается в публикации.

Ранее стало известно, что Иран нанес удар крылатыми ракетами по израильской авиабазе Неватим. Утверждается, что иранские вооруженные силы также ударили по пустыне Негев, на чьей территории расположены военные и исследовательские базы Израиля.

До этого агентство Tasnim сообщило, что в Израиле «не останется безопасного места» в случае ударов по жилой застройке на территории Ирана.

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