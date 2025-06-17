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08:51, 17 июня 2025Мир

В Тель-Авиве раздались взрывы

В Тель-Авиве слышны взрывы, звучат сирены воздушной тревоги
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Itay Cohen / Reuters

В Тель-Авиве слышны взрывы, в разных районах Израиля звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.

В стране активно работают системы противовоздушной обороны (ПВО) на фоне ракетной атаки со стороны Ирана.

Армия оброны Израиля (ЦАХАЛ) разослала жителям сообщения с просьбой находиться в убежищах до дальнейшего уведомления.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла серию новых масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана. По данным израильских вооруженных сил, были уничтожены десятки объектов инфраструктуры для хранения ракет класса «земля-земля» и пусковых установок, удары также нанесены по пусковым установкам ракет класса «земля-воздух» и местам хранения беспилотных летательных аппаратов.

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