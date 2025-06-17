Израиль нанес серию новых ударов по военным объектам Ирана

ЦАХАЛ нанесла серию масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию новых масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана. Об этом израильские военные заявили в своем официальном Telegram-канале.

По данным израильских вооруженных сил, были уничтожены десятки объектов инфраструктуры для хранения ракет класса «земля-земля» и пусковых установок, удары также нанесены по пусковым установкам ракет класса «земля-воздух» и местам хранения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о новом запуске ракет из Ирана. Израильские военные подчеркнули, что оборонительные системы работают на перехват угрозы.