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08:31, 17 июня 2025Мир

Израиль нанес серию новых ударов по военным объектам Ирана

ЦАХАЛ нанесла серию масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию новых масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана. Об этом израильские военные заявили в своем официальном Telegram-канале.

По данным израильских вооруженных сил, были уничтожены десятки объектов инфраструктуры для хранения ракет класса «земля-земля» и пусковых установок, удары также нанесены по пусковым установкам ракет класса «земля-воздух» и местам хранения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о новом запуске ракет из Ирана. Израильские военные подчеркнули, что оборонительные системы работают на перехват угрозы.

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