Израиль нанес серию новых ударов по военным объектам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию новых масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана. Об этом израильские военные заявили в своем официальном Telegram-канале.
По данным израильских вооруженных сил, были уничтожены десятки объектов инфраструктуры для хранения ракет класса «земля-земля» и пусковых установок, удары также нанесены по пусковым установкам ракет класса «земля-воздух» и местам хранения беспилотных летательных аппаратов.
Ранее ЦАХАЛ сообщила о новом запуске ракет из Ирана. Израильские военные подчеркнули, что оборонительные системы работают на перехват угрозы.