Иран заявил об атаке на Израиль новым оружием

Иран заявил, что атаковал Израиль новым оружием и сотнями беспилотников

Тегеран атаковал города Тель-Авив и Хайфа, а также другие военные объекты Израиля при помощи «нового оружия» и сотен беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил (ВС) Ирана Каюмарс Хейдари, передает РИА Новости.

«Массированные атаки сотен беспилотников с применением нового и передового вооружения Ирана уже начались», — сообщил командующий сухопутными войсками.

По словам Хейдари, иранские атаки по Израилю «в ближайшие часы» будут только усиливаться.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ночных ударов ликвидировала начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Отмечается, что Шадмани являлся самым высокопоставленным военным командиром и ближайшим соратником верховного лидера Ирана Али Хаменеи.