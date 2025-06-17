Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 17 июня 2025Мир

Иран заявил об атаке на Израиль новым оружием

Иран заявил, что атаковал Израиль новым оружием и сотнями беспилотников
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Тегеран атаковал города Тель-Авив и Хайфа, а также другие военные объекты Израиля при помощи «нового оружия» и сотен беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил (ВС) Ирана Каюмарс Хейдари, передает РИА Новости.

«Массированные атаки сотен беспилотников с применением нового и передового вооружения Ирана уже начались», — сообщил командующий сухопутными войсками.

По словам Хейдари, иранские атаки по Израилю «в ближайшие часы» будут только усиливаться.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ночных ударов ликвидировала начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Отмечается, что Шадмани являлся самым высокопоставленным военным командиром и ближайшим соратником верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Раскрыты подробности о сжегшем клиента в печи российском адвокате

    Трампу вновь пригрозили расправой

    Россиянина госпитализировали с ожогами 90 процентов тела из отделения банка

    Стало известно о смерти доившей корову россиянки в результате удара украинского дрона

    Поставщик некачественных деталей для автомата Калашникова расплатился

    Жена воюющего на СВО Героя России пожаловалась на чиновников

    Американская сторона отменила первую личную встречу лидеров Австралии и США

    Артемий Лебедев развеял миф о Северной Корее

    В Калужской области из-за беспилотника ВСУ оказалась повреждена школа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости