Израиль ликвидировал начальника центрального штаба ВС Ирана

ЦАХАЛ ликвидировала начальника центрального штаба и генерала КСИР Шадмани

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ночных ударов ликвидировала начальника центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Об этом израильские военные заявили в официальном Telergam-канале.

«После точных разведданных, полученных Разведывательным управлением ЦАХАЛ, и внезапной возможности, представившейся ночью во вторник, ВВС Израиля нанесли удар по командному центру в центре Тегерана и ликвидировали Али Шадмани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шадмани является самым высокопоставленным военным командиром и ближайшим соратником верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как уточнили израильские военные, устранение Шадмани значительно ослабило систему командования иранскими вооруженными силами.

Ранее Иран сбил израильский дрон, целью которого был ядерный объект в Натанзе. Воздушно-космические силы КСИР перехватили и сбили беспилотник сегодня утром с помощью ЗРК Sevom-e Khordad.