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09:32, 17 июня 2025Мир

Израиль попытался атаковать ядерный объект Ирана

CNN: Иран сбил израильский БПЛА, нацеленный на ядерный объект в Натанзе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Иран сбил израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), целью которого был ядерный объект в Натанзе. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Исфахан Акбар Салехи, передает CNN.

«Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перехватили и сбили израильский беспилотник сегодня утром с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Sevom-e Khordad на одном из уровней противовоздушной обороны (ПВО) ядерного объекта в Натанзе», — заявил чиновник.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию новых масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана. По данным израильских вооруженных сил, были уничтожены десятки объектов инфраструктуры для хранения ракет класса «земля-земля» и пусковых установок.

При этом стало известно о взрывах в Тель-Авиве, сообщается, что в разных районах Израиля звучат сирены воздушной тревоги. В стране активно работают системы ПВО на фоне ракетной атаки со стороны Ирана.

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