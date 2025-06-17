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17:02, 17 июня 2025Экономика

План Трампа наладить выпуск своего смартфона в США сочли невыполнимым

WSJ: Трамп не сможет выполнить обещание по выпуску к августу смартфона за $499
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

План семьи Трампа с помощью только что запущенной компании TrumpMobile уже в августе начать продажи собственного смартфона T1 стоимостью 499 долларов, причем производство должно быть полностью на территории США, невыполним. К такому выводу пришли профильные и деловые американские СМИ, в том числе The Wall Street Journal.

Trump Organization утверждает, что производство будет вестись в Алабаме, Калифорнии и Флориде, но эксперты уверены в том, что для его налаживания нужны годы и десятки миллиардов долларов.

Позднее сын Трампа Эрик уточнил, что смартфоны «можно» производить в США в «конечном итоге». The Daily Beast предполагает, что смартфон от Трампа могут поручить выпускать китайским Xiaomi или Oppo.

По заявленным характеристикам, Т1, на который хотят установить операционную систему Android, превосходит iPhone. То есть у него больше оперативная память, выше емкость батареи, лучше камера, есть слот для карты памяти, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и встроенный под экран сканер отпечатков пальцев.

Вместе с тем WSJ напоминает, что почти все комплектующие для смартфонов производят Япония, Южная Корея и Китай, но никак не США. Журналисты полагают, что, скорее всего, дело закончится созданием телефонного оператора, что выглядит более простым делом.

Ранее сообщалось, что российские предприятия могли бы производить как минимум в пять раз больше смартфонов и планшетов, чем сейчас, но из-за низкой популярности у населения мощности производственных линий остаются востребованными не более чем на 20 процентов. Главными заказчиками устройств остаются госструктуры и крупные компании.

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