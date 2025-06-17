Иностранку задержали в российском аэропорту из-за волос

В аэропорту Волгограда задержали иностранку с 40 килограммами волос

Иностранка попыталась незаконно ввезти в Россию более 40 килограммов натуральных волос. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

37-летняя женщина прилетела из Дубая, в ее багаже при досмотре таможенники обнаружили 200 связок длинных волос. Эксперты оценили их стоимость в 4,3 миллиона рублей. Иностранка пояснила, что везла их для салона красоты и не знала о необходимости декларировать товар. Возбуждено административное дело.

Ранее сообщалось, что суд в Благовещенске оштрафовал китаянку Сунь за хранение золота на 17,5 миллиона рублей.

