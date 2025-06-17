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12:07, 17 июня 2025Силовые структуры

Иностранку задержали в российском аэропорту из-за волос

В аэропорту Волгограда задержали иностранку с 40 килограммами волос
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Иностранка попыталась незаконно ввезти в Россию более 40 килограммов натуральных волос. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

37-летняя женщина прилетела из Дубая, в ее багаже при досмотре таможенники обнаружили 200 связок длинных волос. Эксперты оценили их стоимость в 4,3 миллиона рублей. Иностранка пояснила, что везла их для салона красоты и не знала о необходимости декларировать товар. Возбуждено административное дело.

Ранее сообщалось, что суд в Благовещенске оштрафовал китаянку Сунь за хранение золота на 17,5 миллиона рублей.

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