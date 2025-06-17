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20:32, 17 июня 2025Мир

Иран нанес удары по авиабазам Израиля

Fars: ВС Ирана нанесли удары по авиабазам на территории Израиля
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Amir Levy / Getty Images

Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удары по авиабазам на территории Израиля. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Целью новой масштабной ракетной операции стали авиабазы сионистского режима, с которых взлетают самолеты противника на нашу страну», — говорится в сообщении ведомства. Других подробностей не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от политического руководства Ирана капитулировать. «Безоговорочная капитуляция!» — написал в соцсетях американский лидер.

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