Иран нанес удары по авиабазам Израиля

Fars: ВС Ирана нанесли удары по авиабазам на территории Израиля

Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удары по авиабазам на территории Израиля. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Целью новой масштабной ракетной операции стали авиабазы сионистского режима, с которых взлетают самолеты противника на нашу страну», — говорится в сообщении ведомства. Других подробностей не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от политического руководства Ирана капитулировать. «Безоговорочная капитуляция!» — написал в соцсетях американский лидер.