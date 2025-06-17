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12:27, 17 июня 2025Мир

Израиль впервые применил лазерное оружие

Израиль впервые использовал лазерную систему «Железный луч»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Wikipedia

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые использовала в ходе боевых действий лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный луч» для перехвата иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил представитель посольства Израиля в России, его слова передает ТАСС.

«Израиль уже начал использовать в тестовом режиме лазерную систему ПВО "Железный луч", чтобы перехватывать ракет и БПЛА с иранской стороны. В ходе конфликте с Ираном применение этой системы впервые произошло в боевых условиях», — заявил представитель дипведомства.

«Железный луч» является тактической системой, предназначенной для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до семи километров.

В ней используется луч мощного лазера в качестве поражающего фактора, он может перехватывать артиллерийские снаряды и мины, а также ракеты и беспилотники, слишком маленькие для того, чтобы их могла эффективно перехватывать израильская ПВО «Железный купол».

Ранее командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил (ВС) Ирана Каюмарс Хейдари заявил, что Тегеран атаковал города Тель-Авив и Хайфа, а также другие военные объекты Израиля при помощи «нового оружия» и сотен БПЛА. Он добавил, что в ближайшие часы атаки будут только усиливаться.

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