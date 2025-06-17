Канада собралась ввести против России новые санкции

Премьер-министр Канады Карни: Оттава введет новые санкции против РФ

Новые экономические санкции собрались ввести против России в Канаде. Об этом высказался премьер-министр страны Марк Карни, передает телеканал CBC.

О новых рестрикциях в отношении РФ Карни порассуждал во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе. Они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций.

Каких-либо других подробностей о данном решении Оттавы источник не привел.

17 июня новые санкции против России ввел Лондон. Под них попали 10 лиц, включая 4 человек, и 6 организаций, а также 20 нефтяных танкеров. В частности, ограничения коснутся Управления глубоководных исследований Минобороны России, а также Юрия и Игоря Карасевых, которые, как утверждается, связаны с также попавшей под санкции расчетной небанковской кредитной организацией «Металлург».