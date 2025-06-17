Лондон ввел новые антироссийские санкции

Великобритания ввела новые антироссийские санкции против 10 лиц и 20 судов

Под новые введенные Лондоном антироссийские санкции попали 10 лиц, включая 4 человек и 6 организаций, а также 20 нефтяных танкеров, следует из информации, опубликованной кабмином Великобритании.

В частности, сегодняшние ограничения правительства королевства коснутся Управления глубоководных исследований Минобороны России, а также Юрия и Игоря Карасевых, которые, по данным британских властей, связаны с также попавшей под санкции расчетной небанковской кредитной организацией «Металлург».

Отмечается, что внесенные в список гражданин Польши Олег Ткач и Владимир Приступа, имеющий паспорта Великобритании и Украины, управляют рядом компаний, которые поставляют в Россию электронику.

Ранее 17 июня журналистам стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о новых санкциях против РФ, которые, по их данным, станут «ясным заявлением о продолжении усиления давления на Россию», призванного добиться готовности Москвы «к полному прекращению огня безо всяких условий».