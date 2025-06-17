Премьер Британии объявит о новых санкциях против России

Sky News: Стармер объявит о новых санкциях против РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о новых санкциях против России. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщает Sky News.

Утверждается, что Стармер «ясно заявит о продолжении усиления давления на Россию до тех пор, пока Москва не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий и не продемонстрирует, что она серьезно настроена на работу над достижением справедливого и устойчивого мира».

Источник подчеркнул, что премьер-министр заявит об «отсутствии карт» на руках у РФ и призовет союзников к тому, чтобы «воспользоваться этим моментом» ради усиления экономического давления. При этом дата объявления новых санкций пока неизвестна, как и суть новых рестрикций.

Ранее Стармер сообщил, что Великобритания не отправит войска на Украину после урегулирования конфликта без гарантий поддержки подобного шага со стороны США.