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08:22, 17 июня 2025Мир

Премьер Британии объявит о новых санкциях против России

Sky News: Стармер объявит о новых санкциях против РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ray Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о новых санкциях против России. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщает Sky News.

Утверждается, что Стармер «ясно заявит о продолжении усиления давления на Россию до тех пор, пока Москва не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий и не продемонстрирует, что она серьезно настроена на работу над достижением справедливого и устойчивого мира».

Источник подчеркнул, что премьер-министр заявит об «отсутствии карт» на руках у РФ и призовет союзников к тому, чтобы «воспользоваться этим моментом» ради усиления экономического давления. При этом дата объявления новых санкций пока неизвестна, как и суть новых рестрикций.

Ранее Стармер сообщил, что Великобритания не отправит войска на Украину после урегулирования конфликта без гарантий поддержки подобного шага со стороны США.

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